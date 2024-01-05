«القاهرة الإخبارية»: توقف حركة مرور السيارات على جسر القرم مؤقتا كتب: أحمد شوقي 11:57 م | الجمعة 05 يناير 2024 جسر القرم «أرشيفية» أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتوقف حركة مرور السيارات على جسر القرم مؤقتا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها عدة ساعات للمرة الثالثة.. توقف حركة السيارات على «جسر القرم» مسؤول أمني أوكراني بارز يعترف: كييف وراء تفجير جسر القرم محلل سياسي لـ القاهرة الإخبارية: ضرب جسر القرم ليس له أهداف عسكرية القاهرة الإخبارية جسر القرم بقلم أحمد شوقي