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«القاهرة الإخبارية»: توقف حركة مرور السيارات على جسر القرم مؤقتا

كتب:

أحمد شوقي
11:57 م | الجمعة 05 يناير 2024
جسر القرم «أرشيفية»

جسر القرم «أرشيفية»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتوقف حركة مرور السيارات على جسر القرم مؤقتا.

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بقلم أحمد شوقي