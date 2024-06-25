خبراء يضعون سيناريوهات لتقليل تداعيات أزمة الكهرباء.. أبرزها تقوية شبكات النقل

وضع عدد من الخبراء، سيناريو حول مستقبل الطاقة في مصر لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة والكهرباء التي تمر بها البلاد حاليا، وقال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، إنه يجب الإسراع في برامج الطاقات المتجددة وتقوية برامج ترشيد الاستهلاك، مع إيجاد تقوية لشبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، ويجب أن نعمل على ربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالشبكات الكهربائية القائمة بشكل يؤمن عمل تلك الشبكات، ما يقلل من احتياجنا للوقود الأحفوري وتفادي أي اختناقات مستقبلية.

تقوية شبكات نقل الكهرباء

وأضاف السبكي لـ«الوطن»، أنه لا بد من البدء في خطوات سريعة لتقوية شبكات نقل الكهرباء واستخدام الطاقات المتجددة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إن الخطة العاجلة تتطلب توفير عملة صعبة ونشتري بالأجل غاز أو مازوت، وكان من المفترض أن نستعد مبكرا لتفادي أي أزمة والإلمام بالمخاطر واتخاذ خطوات استباقية، مؤكدا أن حل مشكلة الكهرباء ستكون الشهر المقبل وفق تأكيدات رئيس الوزراء، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في استخدام الغاز واستمراره، ولا بد من الاعتماد على الطاقة المتجددة والنووية وإجادة إدارة الأزمات والمخاطر وتقليل تأثيرها علينا.

اتباع ثقافة ترشيد الاستهلاك

ودعا عبد النبي إلى ضرورة اتباع ثقافة ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن جهاز التكييف صار أساسيا للأسر حيث يوجد المرضى وكبارالسن وطلاب الثانوية والأطفال، ويكون الترشيد كما هو متبع في أوروبا وأمريكا حيث تغلق المحلات أبوابها من السابعة مساء ولا توحد محلات وأنشطة تجارية أو مولات أو حفلات مستمرة حتى ساعة متأخرة من الليل، وشدد على أهمية غلق الصالات والنوادي التي تعمل لفترات طويلة على استهلاك الطاقة دون جدوى أو وجود رواد، داعيا إلى نشر ثقافة الترشيد وعدم السهر مع الاستيقاظ مبكرا للعمل.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في وزارة الكهرباء فعندنا محطات توفر الاستهلاك مرتين، وإنما في توفير الغاز، والمعروف أن استخدام الغاز في الكهرباء يتسبب في خسائر عكس استخدامه بإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضح أن الحلول المستقبلية تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح وتكون بنسبة 42% من الإنتاج والجزء الثاني من الطاقة النووية، ما يقلل من الاعتماد على الغاز.