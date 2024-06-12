إطلاق حملات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه في الجيزة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملات توعية للمواطنين، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

توعية مختلف الفئات العمرية بأهمية ترشيد استهلاك المياه

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، إن فريق التوعية ينفذ تلك الحملات بالتعاون مع محافظة الجيزة، مستهدفا توعية مختلف الفئات العمرية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.

الحملات التي جرى تنفيذها بأحياء الجيزة

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى تنفيذ حملات بنطاق أحياء «الهرم والوراق وبولاق الدكرور وإمبابة والعمرانية ومراكز ومدن منشأة القناطر وأطفيح»؛ إذ شملت محلات الجزارة والمواطنين بالشوارع والأسواق وربات البيوت بالمنازل.

توزيع مطبوعات على المواطنين

وأشار إلى توزيع فريق التوعية مطبوعات للمواطنين تحمل العديد من رسائل التوعية بترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى التعريف بقنوات التواصل مع الشركة كالخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني للشركة.

اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وتجنب الإهدار، وضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، ما يساعد في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.