رئيس «الجيل» يرحب بقرار مدبولي بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لاقتراح الحزب الذي جرى طرحه في بيانه اليوم، الذي يدعو إلى إغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، مع استثناء الصيدليات والمطاعم لتغلق في الساعة الواحدة صباحًا.

ترشيد وتوفير الطاقة الكهربائية

وأكد «الشهابي»، أن هذا القرار يساعد في الترشيد وتوفير الطاقة الكهربائية، مما يُساهم بشكل كبير في تقليل فترات قطع التيار الكهربائي عن المنازل إلى ساعة واحدة فقط في اليوم.

وأشار «الشهابي»، إلى تأكيد رئيس الوزراء على أن مصر لا تٌعاني من مٌشكلة في إنتاج أو نقل الكهرباء، بل تواجه أزمة في توفير السيولة الدولارية، ووجه مدبولي وزير البترول لاستيراد 300 طن من المازوت بقيمة 180 دولاراً، بالإضافة إلى استيراد منتجات بترولية بقيمة مليار دولار.

مصر لا تعاني من مشكلة في تدبير العملة الأجنبية

وأكد «الشهابي»، أن مصر لا تُعاني من مشكلة في تدبير العملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، وطالب رئيس الوزراء بالعمل وفق فقه الأولويات، مع التركيز على استيراد المنتجات البترولية التي تساهم في استدامة التيار الكهربائي للمنازل وتشغيل المصانع، وخاصة مصانع الأسمدة والكيماويات، مٌشيرًا إلى أن استيراد السيارات يصل قيمته إلى 5 مليارات دولار سنويًا.

ودعا الشهابي الحكومة إلى جعل هدفها الرئيسي نيل رضا الشعب من خلال توفير الخدمات الأساسية له، مشددًا على أن ذلك من مهام الحكومة الأساسية، مع توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مؤكدًا أن هذا هو الخيار الأفضل، حيث سيوفر الكهرباء التي ستشغل المصانع، وخاصة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي يذهب معظم إنتاجها للتصدير، مما يضخ عٌملة أجنبية للبلاد، لافتا إلى أن تحقيق الرضا الشعبي هو أمر ضروري لمصر لمواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية.