عضو مجلس الشيوخ يثمن توجيهات الرئيس السيسي بحل أزمة الكهرباء: يشعر بالمواطن

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس متابعة الرئيس الدقيقة للأزمة، وشعوره بالمواطن الذي يعاني بسبب زيادة عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ارتفاع استهلاك الكهرباء

وقال الجندي، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء تدريجيا، حيث إنه من المقرر استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات لنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم الاكتفاء بساعتين في الأسبوع المقبل، ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث، لافتا إلى أن مصر تواجه ارتفاعا كبيرا في استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع نقص في الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل المحطات، مشددا علي ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتوفير الوقود اللازم بكل أشكاله لتخطي الأزمة.

إجراءات الحكومة المصرية

وأوضح النائب حازم الجندي، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم بغلق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم خطوة جيدة لترشيد استهلاك الكهرباء، ويجب مشاركة كافة الوزارات والأجهزة المعنية لسرعة حل الأزمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.