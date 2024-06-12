«الجيل»: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت على تعزيز الحياة السياسية والحزبية

هنأ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحياة السياسية والديمقراطية المصرية بمرور 6 سنوات على إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد «الشهابي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت على تعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر، من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية.

الاختلاف بين المدارس الحزبية يمكن أن يكون قوة

وأوضح أن الهدف من إنشاء التنسيقية هو تقديم منصة حوارية تعالج التحديات التي أصابت حياتنا الحزبية، مؤكدًا أن الاختلاف بين المدارس الحزبية المختلفة يمكن أن يكون قوة من خلال إيمانها بأن الوطن يتسع للجميع.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم الآن شباباً ينتمون إلى 26 حزبًا سياسيًا، بجانب المئات من الشباب المصري الراغب في العمل السياسي خارج إطارات الأحزاب السياسية، داعيا إلى توسيع عضوية التنسيقية واختيار شباب من مختلف المحافظات، مؤكدًا ضرورة بناء تنظيم هرمي يسهم في تحقيق التواصل بين القواعد الجديدة والقيادات المؤسسة للتنسيقية.

واختم رئيس الجيل حديثه بالتأكيد على أن التنسيقية تمثل تجربة فريدة، وأصبحت حقيقة في الواقع السياسي المصري، تسعى بقوة وإيمان ورؤية جديدة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لتحقيق مصالح الوطن العليا.