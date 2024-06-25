«الخارجية الأمريكية»: الشعب الفلسطيني يستحق دولة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إنّ بلاده تركز على التنسيق مع مصر وقطر وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مواصلا: «نرى أن الكرة في ملعب حماس».

وأضاف «وربيرج»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية هاجر جلال: «نشجع كل الأطراف التي لديها تواصل مع حماس في المنطقة لحثها على القبول باتفاق وقف إطلاق النار».

«وربيرج»: الشعب الفلسطيني يستحق دولة

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «موقفنا ثابت، ونرى أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وسنبذل كل ما في وسعنا، ونقدر جهود الأمم المتحدة، والدولة الفلسطينية ستتحقق عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني».

الحوار حول اليوم التالي للحرب

وواصل: «ورغم هذه الحرب المستمرة، فإننا نرى أنه ليس من المبكر بداية الحوار والنقاش مع حلفائنا في المنطقة حول اليوم التالي للحرب وتسليم الأرض للسلطة الفلسطينية».