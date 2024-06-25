رفع 2500 طن مخلفات من شوارع وحدائق كفر الشيخ (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المراكز والمدن والقرى، من خلال معدات الحملة الميكانيكية وجهاز النظافة والتجميل بكل مجلس مدينة، والوحدات القروية، بإشراف رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القري.

إزالة الأوراق والقمامة من الشوارع

وشنّت مراكز ومدن كفر الشيخ حملات مكبرة على شوارع وميادين المراكز والمدن، وذلك لإزالة الأوراق والقمامة من الشوارع، بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل بكل مجلس مدينة، وجرى خلالها رفع 2500 طن مخلفات من الشوارع والميادين والمنتزهات العامة والطرق الرئيسية والفرعية.

كما استمرت أعمال رفع المخلفات والأتربة وأماكن تجمعات القمامة بنطاق القرى، بجانب أعمال رفع كفاءة المنتزهات العامة من خلال تهذيب الأشجار بالمنتزهات، بالإضافة إلى مراجعة الخلايا والأعمدة الكهربائية ببعض شوارع وأحياء المدن.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تأتي الحملات تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، حيث شدّد علة ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للمنتزهات العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.