بالأسماء.. فوز شباب كفر الشيخ بـ6 مناصب في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عطية محمد رمضان، الفائز بمنصب وكيل أول نموذج محاكاة مجلس الشيوخ على هامش حضوره احتفالية ثورة 30 يونيو «حماية الهوية المصرية» التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات «قطاع الإعلام الداخلي» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الفائزون بأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء كفر الشيخ

وأكد وكيل الوزارة، أنّ الانتخابات الإلكترونية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة أسفرت عن فوز أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء محافظة كفر الشيخ على ستة مناصب، وهم عطية محمد رمضان، الفائز بمنصب وكيل أول محاكاة مجلس الشيوخ، ومحمد الراجحي، الفائز بمنصب رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والسيد الغنام، وكيل ثاني لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولبنى يحيى دراز، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومحمد مجدي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا والمعلومات، وحسن طاهر الشيخ، وكيل أول لجنة الزراعة والموارد المائية والري، قائلاً: «ندعم بكل قوتنا أعضاء نموذج المحاكاة والكيانات الشبابية، وننتظر منهم الكثير».

الانتخابات الإلكترونية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

جدير بالذكر، أنّ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني قد أشرفت على الانتخابات الإلكترونية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ للاقتراع على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددهم 14 لجنة نوعية، وتشكل هيئة مكتب اللجنة النوعية من رئيس اللجنة والوكيل الأول والوكيل الثاني وأمين السر.