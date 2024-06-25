محافظة كفر الشيخ تتسلم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي

تسلمت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 2 طن من اللحوم، تمثل أول دفعة من مشروع صكوك الأضاحي، المقرر توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب اجتماع عُقد بديوان المحافظة، توزيع 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي، بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، وبلطيم، والرياض، وبيلا»، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد المحافظ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة كفر الشيخ، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل في مختلف المجالات، خاصةً في مجال التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى حرص المحافظة على توفير كافة سُبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.