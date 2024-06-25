حملة مكبرة لإزالة 18 وصلة مياه مخالفة في الشروق

شن جهاز مدينة الشروق حملة لضبط وصلات مياه الشرب الخلسة والموصلة لبعض الوحدات السكنية بطريقة غير قانونية، بدون عداد مُحاسبة على الاستهلاك، ما يُعد مُخالفة لتوصيلها دون اتباع الإجراءات اللازمة لشروط التعاقد، بمنطقة الإسكان الاقتصادي والشباب وسكن مصر، حسبما صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز.

إزالة 18 وصلة مياه غير قانونية في الشروق

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة 18 وصلة، مع تحرير محاضر سرقة مياه على أصحاب الوحدات المخالفة، وتطبيق غرامات مالية مُضاعفة مع إيقاف التعامل على الوحدات لحين التصالح، وسداد الرسوم المالية المطلوبة للخدمة، لافتاً إلى استمرار الجهاز في شن الحملات اليومية صباحاً ومساءً، حفاظاً على مرفق مياه الشرب.

وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق، بطالبي الخدمة ضرورة التعاقد بشكل قانوني وعدم التعدي على مرفق المياه، وكذا سداد المتأخرات حفاظاً على المال العام، حيث أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين بهدف تقليل الفاقد من المياه، وحسن تقديم الخدمة لسُكان مدينة الشروق .

إيقاف مخالفة بناء في مهدها بأحد العقارات بالمدينة

كان المهندس عبدالمقصود، أعلن أن لجنة الإزالات الفورية بجهاز تنمية المدينة، تمكنت من إيقاف مخالفة بناء في مهدها، بالمخالفة لتراخيص البناء، حيث قامت اللجنة بالتحفظ على أدوات ومواد البناء أثناء تشوينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة .

وكان عبد المقصود شدد على ضرورة الالتزام بالشروط البنائية، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.