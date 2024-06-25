مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أماكن تواجد السيارات المُتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والمدن، والقرى الواقعة بنطاق عملها، خلال الفترة من الثلاثاء 25 يونيو حتى 30 من نفس الشهر، بدءًا من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساءً.

تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر المنشور أن الهدف من الدفع بسيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والأحياء والمدن الواقعة بنطاق عملها، كالتالي

- ميدان الساعة في دمياط يوم الأحد.

- شرباص في كفر العرب يوم الأحد.

- شارع 33 رأس البر أيام الاثنين والثلاثاء.

- باب الحرس في دمياط يوم الأربعاء المقبل.

- شارع السوق في كفر سعد الأربعاء المقبل.

- ميدان الساعة في دمياط الخميس المقبل.

- أمام جامع النصر في فارسكور الخميس المقبل.

كيفية التواصل مع سيارات المياه المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء كالتالي:

للتواصل مع سيارة «أ» 01026011599.

- للتواصل مع سيارة «ب» 01066911322.

خدمات السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

وأوضحت الشركة أن سيارات خدمة العملاء تٌقدم جميع خدمات الشركة، ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».