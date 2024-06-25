مركز النيل ينظم ‏احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بـ«شباب كفر الشيخ»

استضافت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية ثورة 30 يونيو المجيدة تحمل عنوان «حماية الهوية المصرية» بقاعة البرلمان والتعليم المدني التي نظمها مركز الإعلام ومركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وحضور الأنبا ميخائيل، من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس.

احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو

وتمحور اللقاء حول المرحلة المفصلية التي مرت بها مصر قبيل ثورة 30 يونيو المجيدة وقدرة الإرادة الشعبية بمساندة الجيش المصري على إنقاذ البلاد من مرحلة الانهيار والتفكك إلى مسار التنمية والاستقرار.

«محروس»: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

ومن جانبه، أكّد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ ثورة 30 يونيو المجيدة ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالهوية والحفاظ على الشخصية والثقافة المصرية، وتأكيدًا لمخزونها الفكري والحضاري الذي دائمًا ما جعل مصر متفردة في محيطها العربي والإقليمي، لافتًا أنّ الثورة هي علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، يوم نزلت جموع المصريين انحيازًا لوطنهم، وترسيخًا لهويتهم.