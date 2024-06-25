درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 في المحافظات.. كفر الشيخ تتصدر

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 20 محافظة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024، بعد اعتمادها من محافظ الإقليم، بعد وضع الحد الأدنى للقبول بناءً على ما أعدته مديرية التربية والتعليم، بكل محافظة.

إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة 2024

رصدت «الوطن»، إعلان 20 محافظة التنسيق للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2024، وجاءت محافظة كفر الشيخ في صدارة المحافظات بأعلى مجموع لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2024، بحد أدنى بلغ 254 درجة، وتلتها محافظة بورسعيد بحد أدنى 249 درجة، ثم محافظات البحيرة وسوهاج وشمال سيناء بحد أدنى 245 درجة لكل منها.

في حين جاء تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 محافظة القاهرة في المنتصف بحد أدنى 232 درجة، متقدمة على محافظة القليوبية التي سجلت 230 درجة، فيما سجلت محافظتي الإسكندرية وأسوان حد أدنى 220 درجة.

7 محافظات تنتظر إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة

تنتظر 7 محافظات إعلان تنسيق القبول في تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، وشملت محافظات الدقهلية، أسيوط، قنا، الفيوم، البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء، حيث لم تعلن المديريات عن الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة لهذه المحافظات حتى الآن.

أعلى المحافظات في تنسيق الثانوية العامة 2024

- محافظة كفر الشيخ: 254 درجة

- محافظة بورسعيد: 249 درجة

- محافظة البحيرة، محافظة سوهاج، ومحافظة شمال سيناء: 245 درجة

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 بمجموع متوسط

المحافظات التي سجلت حد متوسط لتنسيق الثانوية العامة 2024 وهم:

- محافظة المنوفية: 242 درجة

- محافظة الشرقية، الإسماعيلية: 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة.

- محافظة الوادي الجديد والتي جعلت لكل إدارة تعليمية تنسيق مختلف كالتي:

إدارة الخارجة التعليمية 235 درجة فأكثر

إدارة الداخلة التعليمية 236 درجة فأكثر

إدارة الفرافرة التعليمية 210-درجة فأكثر

إدارة بلاط التعليمية 210-درجة فأكثر

إدارة باريس التعليمية 220 درجة فأكثر

- محافظة الغربية، محافظة بني سويف، محافظة دمياط، محافظة الأقصر: 233 درجة

- محافظة القاهرة: 232 درجة، ثانوي المدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

- محافظة القليوبية: 230 درجة

المحافظات التي سجلت أقل حد أدنى في تنسيق الثانوية العامة 2024

- محافظة الجيزة، محافظة السويس: 225 درجة

- محافظة المنيا: 224 درجة

- محافظة الإسكندرية، محافظة أسوان: 220 درجة

وتعمل كل محافظة على مراجعة الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة، حسب الأعداد المتقدمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مرحلة ثانية للتنسيق، مما يُتيح للطلاب فرصة أخرى لتقديم طلباتهم بناءً على الحدود الدنيا المعدلة وفقًا لاحتياجات ومتطلبات كل محافظة، وحسابات كثافة الفصول.