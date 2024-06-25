أستاذ بكلية الاقتصاد: مشروع توشكى يسهم في تحقيق «الأمن الغذائي»

أكدت الدكتورة ريهام باهى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ما شاهدته فى مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى هو مشروع عملاق، سيكون له تأثير إيجابى على تحقيق الأمن الغذائى للدولة المصرية فى ظل التحديات العالمية المختلفة.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فى تصريح لـ«الوطن» على هامش الجولة التفقدية لـ«توشكى»، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إحياء مشروع توشكى، هى رسالة هامة، تؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية التنمية الزراعية، خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، وهو محصول تأثر مثلاً بالحروب العالمية، والأزمات الاقتصادية الحالية، ومن ثم فإن مشروع توشكى يعد انعكاساً لاهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وتصدير الفائض للخارج.

وأضافت: «يُحسب للدولة المصرية أن مشروع توشكى يشهد تنوعاً كبيراً فى أنواع المحاصيل المنزرعة، بداية من الخضر والفواكه، وصولاً للنخيل فى أكبر مزرعة نخيل بالعالم، وصولاً للقمح والمحاصيل الاستراتيجية».

وعبرت «باهى» عن سعادتها بما رأته من إنتاج أنواع تُزرع لأول مرة فى مصر من التمور، مثل «بلح المجدول»، مشيرة إلى أن «مزرعة توشكى» تُنتج تلك الأنواع من البلح بجودة متميزة، قد تفوق المستورد من مثيلاتها من دول العالم.

وتوجهت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالشكر والتقدير لقيادات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والعاملين فى المشروع على النجاحات الكبيرة المتحققة على أرض الواقع بمشروع توشكى، على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهه مثل الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة بمنطقة المشروع.