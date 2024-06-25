تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية الآن، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها مقارنة مع 3166 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية، ليكون قد تراجع بنحو 11 جنيها، وفقًا آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب بعد تراجعها بمحال الصاغة المصرية الآن، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة بنحو 11 جنيهًا إلى 3606 جنيهات للشراء و3588 جنيها للبيع، مقارنة مع 3617 جنيهًا للشراء و3599 جنيها للبيع.

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة إلى 3155 جنيها، مقارنة مع 3166 جنيهًا، ليكون قد تراجع بقيمة 11 جنيها.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة إلى 2704 جنيهات للشراء، 2692 جنيهًا للبيع.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن إلى 2103 جنيهات للشراء، و2094 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3305 جنيهات للشراء، و3289 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 25 ألفًا و240 جنيهًا.