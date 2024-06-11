هبوط أسعار الذهب الآن في الصاغة المصرية.. اعرف بكام عيار 21

تراجعت أسعار الذهب، في محال الصاغة المصرية الآن، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3110 جنيهات، في آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الذهب، بعد تراجعها بمحال الصاغة المصرية الآن، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3554 جنيهًا للشراء و3531 جنيها للبيع، مقارنة مع 3560 جنيهًا للشراء و3537 جنيها للبيع، أسعار تعاملات الظهيرة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة إلى 3110 جنيهات، مقارنة مع 3115 جنيهًا أسعار تعاملات الظهيرة، ليتراجع بقيمة 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2666 جنيهًا للشراء، 2649 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 2670 جنيهًا للشراء، و2653 جنيهًا للبيع.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2073 جنيهًا للشراء، و2059 جنيهًا للبيع. مقارنة مع 2077 جنيهًا للشراء، و2063 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3263 جنيهًا للشراء، و3242 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 24 ألفًا و880 جنيها، مقارنة مع 24 ألفًا و920 جنيهًا أسعار.