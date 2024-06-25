«الصحة» توضح أعراض مرض التهاب الكبد.. «تجاهلها يؤدي إلى الوفاة»

أعراض عديدة تظهر على الشحص المصاب بمرض التهاب الكبد، إلا أنه يتجاهلها ظنًا منه أنه مؤقت وسيزول، دون أن يدرك مخاطر تجاهل هذه الأعراض، التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، ونستعرض في التقرير أعراض مرض التهاب الكبد.

الإصابة بمرض التهاب الكبد

يتعرض المريض للإصابة بالتهاب الكبد، نتيجة انتقال العدوى من شخص لآخر، وذلك عن طريق الدم أو سوائل الجسم مثل اللعاب، وقد يستخدم الشخص المعافى أدوات المصاب مما يزيد فرص الإصابة، إلا أن هذا الأمر يسبب أضرارا جسيمة، وفقًا لما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية.

وقد أوضحت وزارة الصحة، أعراض الإصابة بمرض التهاب الكبد، عبر منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فضلًا عن تحذيرها من تجاهل هذه الأعراض التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

أعراض الإصابة بالتهاب الكبد

إصفرار لون البشرة والعينين «اليرقان»، تعد من أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض التهاب الكبد، حسب «الصحة»، فضلًا عن البول الداكن، الإجهاد الشديد «التعب»، الغثيان، القيء، آلام البطن، مشيرة إلى أن الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الحاد يؤدي إلى الإصابة بفشل كبدي، المتسبب في الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة، ضرورة الاهتمام بالراحة والتغذية الكافية، والحرص على تناول السوائل، فضلًا عن الاهتمام بنظافة اليدين وغسلها جيدًا، خاصة عند استخدام الحمام وقبل تجهيز الطعام، وأخيرًا الحصول على لقاح التهاب الكبد «A».