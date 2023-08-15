تعرف على أعراض التهاب الكبد الوبائي.. وطرق الوقاية والعلاج 

كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن المقصود بالتهاب الكبد الوبائي، وأعراضه، وطرق الوقاية من المرض، لافتا إلى أنه يتم التشخيص عن طريق إجراء فحص دم.

وقال وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، إن التهاب الكبد الوبائي هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد A.

طرق انتقال الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

وأوضح أن طرق انتقال مرض التهاب الكبد الوبائي هي الاتصال الشخصي: مثل الاتصال الجنسي أو رعاية شخص مريض أو تعاطي المخدرات مع الآخرين، ويمكن أن يحدث المرض أيضا عند تناول طعام أو شراب ملوث، حيث يحدث في كثير من الأوقات تلوث للطعام والماء بفيروس الكبد «أ».

وأشار إلى أن أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي هي:

- اصفرار لون الجلد والعين

- عدم الرغبة في تناول الطعام

- ارتفاع درجة الحرارة وإسهال

- آلام في المفاصل

- الشعور بالتعب والإرهاق

- الآلام في المعدة وقيء

وقال وكيل وزارة الصحة، إن العلاج يتم عن طريق الراحة والتغذية الكافية وتناول السوائل، وأيضا اتباع طرق الوقاية وهي نظافة اليدين، وغسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام أو تناوله والحصول على لقاح التهاب الكبد «أ».

ولفت إلى أن الفئات الواجب حصولها على اللقاح هي:

- الأطفال من 12 حتى 23 شهرا.

- الأطفال والمراهقين من 2 حتى 18 سنة ولم يتلقوا اللقاح.

- المرأة الحامل المعرضة لخطر الإصابة.

- كل شخص يطلب التطعيم.