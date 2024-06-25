إسرائيل تدرس استخدام 5 آلاف قمر صناعي من إيلون ماسك ضد حزب الله

تخطط وزارتا المالية والاتصالات في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام شركة «ستارلينك» للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المملوكة للملياردير العالمي إيلون ماسك، للحفاظ على الاتصال بالإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي في إسرائيل في حال نشوب حرب مع حزب الله، بحسب صحيفة «كالكاليست» العبرية.

أقمار إيلون ماسك

وتدرس دولة الاحتلال الإسرائيلي استخدام 5000 قمر صناعي منخفض المدار من «ستارلينك» لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات لسلطات الدولة أثناء حالات الطوارئ.

التوقيع على تشغيل خدمات ستارلينك في إسرائيل وغزة

في شهر فبراير الماضي، وقع وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كارهي، على تشغيل خدمات «ستارلينك» في إسرائيل، وفي الوقت نفسه، سمحت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتشغيل الخدمة في قطاع غزة للجهات التي تقدم المساعدات الإنسانية.

وأوضحت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الخدمة ستركز على المناطق القريبة من القتال في الجبهة الشمالية لإسرائيل، بهدف توفير اتصال مستقر للسلطات المحلية ووحدات الطوارئ والهيئات الحكومية في حالات خلل الاتصالات السلكية والخلوية.