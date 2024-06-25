لأول مرة في العالم.. دولة أوروبية تعلن تطعيم البشر ضد إنفلونزا الطيور

أعلنت فنلندا، اليوم، أنها تخطط لتقديم تطعيم وقائي ضد إنفلونزا الطيور خلال الأسبوع المقبل؛ ليتلقى اللقاح بعض العمال الذين يتعرضون للحيوانات، ما يجعلها أول دولة في العالم تفعل ذلك وفقا لـ«رويترز».

فنلندا تشتري لقاحات ضد إنفلونزا الطيور لـ10 آلاف شخص

وأفادت رويترز، بأن فنلندا اشترت لقاحات ضد إنفلونزا الطيور لـ10 آلاف شخص، إذ يتلقى كل منهم حقنتين ضمن صفقة مشتركة للاتحاد الأوروبي مع الشركة الأسترالية المصنعة للقاح، والتي تصل لـ40 مليون جرعة لـ15 دولة.

وقالت الشركة الأسترالية لرويترز، إن فنلندا ستكون أول دولة تستخدم لقاح إنفلونزا الطيور، فيما قال المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية (THL) في بيان: «سيتم تقديم اللقاح لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين هم أكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا الطيور بسبب عملهم أو ظروف أخرى».

إنفلونزا الطيور تسبب قتل أو إعدام مئات الملايين من الدواجن سنويا

وتسببت إنفلونزا الطيور في قتل أو إعدام مئات الملايين من الدواجن على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، وانتشرت بشكل متزايد إلى الثدييات بما في ذلك الأبقار في الولايات المتحدة وفي بعض الحالات انتقلت إلى البشر أيضا.

وقالت THL إن فنلندا لم تكتشف أي حالات إصابة بالفيروس بين البشر ومع ذلك، فإن البلاد حريصة على إطلاق التطعيمات نظرا لمخاطر انتقال العدوى.

وقال متحدث باسم THL لرويترز إن من المرجح أن تبدأ التطعيمات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في بعض أجزاء فنلندا على الأقل.

وأشارت فنلندا إلى أنها اشترت لقاحات للأشخاص الذين تعتبرهم معرضين للخطر مثل العاملين في مزارع الفراء (حيوانات المنك والثعالب) والدواجن، وفنيي المختبرات الذين يتعاملون مع عينات إنفلونزا الطيور، والأطباء البيطريين الذين يعملون كمسؤولين عن مراقبة الحيوانات في المناطق التي توجد بها مزارع الفراء.

من الذين سيتلقون لقاح إنفلونزا الطيور؟

وقالت THL إن الأشخاص الذين يعملون في المحميات التي تعتني بالطيور البرية أو في مزارع الماشية، أو في تنظيف المباني، مثل مصانع معالجة المنتجات الثانوية الحيوانية، سيتم تقديم اللقاحات لهم أيضًا.

وأضافت أنه في حالة حدوث إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور، فسيتم أيضًا تقديم اللقاح للمخالطين الوثيقين للحالة المشتبه فيها أو المؤكدة.