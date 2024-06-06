وفاة أول إصابة بمتحور أنفلونزا الطيور.. ماذا قالت الصحة العالمية؟

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم، عن وفاة أول إصابة مؤكدة لمتحور أنفلونزا الطيور في المكسيك لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا، وسط مخاوف من أن يتحول إلى جائحة جديدة تجتاح العالم بعد فيروس كورونا.. فماذا يحدث؟

وفاة أول حالة مؤكدة بمتحور أنفلونزا الطيور

وقالت «الصحة العالمية» إنه تم تأكيد وفاة رجل مكسيكي بمتحور أنفلونزا الطيور في إبريل الماضي بعد معاناة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة «الحمي» وصعوبة التنفس وإسهال وغثيان والإعياء العام.

وأضافت أن هذا الرجل كان أول حالة بشرية يتم رصدها والتأكد من إصابتها مخبريًا بسلالة H2N2 «إتش 2 إن 2»، وأول حالة إصابة بفيروس H5 في المكسيك، وفق ما نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي على الانترنت.

والمثير للقلق، إن الحالة المصابة لم تكن لها تاريخ في التعرض للطيور الداجنة أو الحيوانات الأخرى، ما يعني أن المتحور قد بدء ينتقل بوسائل أخرى غير معروفة للعلماء والأطباء وهو ما يثير القلق.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأمر بدأ في 17 أبريل عندما أصيب المريض، الذي يعاني من ظروف صحية كامنة، بالحمى وضيق في التنفس والإسهال والغثيان والشعور بالضيق العام، وفي 24 أبريل، طلب المريض الرعاية الطبية وأدخل المستشفى وتوفي في نفس اليوم بسبب مضاعفات حالته.

وأضافت أنه على الرغم من أن مصدر التعرض للفيروس في هذه الحالة غير معروف حاليا، فقد تم الإبلاغ عن فيروسات A(H5N2) في الدواجن في المكسيك.

متحور أنفلونزا الطيور

وينتشر فيروس أنفلونزا الطيور بين عدد من الأنواع الحيوانية في العديد من البلدان منذ عام 2020، وتم اكتشاف سلالة H5N1 في قطعان الألبان الأمريكية في مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تشخيص إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل - جميعهم عمال في مزارع بها أبقار مصابة – بإصابة أنفلونزا الطيور، مما آثار مخاوف صحية في الولايات المتحدة، وفق ما نشرت وكالة رويترز.