لمرضى القلب.. عقار إنقاص الوزن يثبت فعاليته في الوقاية من النوبات

قصور القلب أحد الأمراض المزمنة التي تصيب عضلة القلب وتؤثر على قدرتها في ضخ الدم ليصل إلى جميع أنحاء الجسم بالكمية الكافية حاملاً الأكسجين اللازم للقيام بالوظائف الخلوية الأساسية، ولعلاج تلك الحالة قدمت مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب دراسة جديدة تؤكد من فعالية دواء شهير لتخفيف أعراض قصور القلب القاتل، فما هو؟

عقار يعالج قصور عضلة القلب

الدراسة التي أجريت على حوالي 1200 مريض وجدت أن عقار سيماغلوتايد الشائع الذي يستخدام في الأساس لفقدان الوزن يساعد في تخفيف أعراض قصور القلب القاتل، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية؛ إذ أثبتت نتائج الداسة أن قلوب المرضى الذين خضعوا لجرعات أسبوعية من العقار تبلغ 2.4 ملج على مدار عام أصبحت تضخ بشكل طبيعي.

كما حسنت الجرعات الدوائية لهذا العقار الأعراض المصاحبة لقصور القلب، مثل ضيق التنفس والتعب والتورم في الساقين والقدمين لدى كلا الجنسين، وأصبح المرضى قادرون على ممارسة التمارين الرياضية بسهولة.

الوقاية من نوبات القلب

أوضح الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية أن هناك عدة أعراض مصاحبة لقصور القلب تجعل القيام بالأنشطة اليومية صعبة، مثل الضعف العام وضعف التركيز وألم الصدر وضيق التنفس والقيء والغثيان أحيانًا، لذا يعتبر هذا العقار حل فعال لمرضى قصور القلب، لأنه سيؤدي إلى تأثير جذري في حياتهم.

وأضاف أخصائي أمراض القلب، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن نتائج الدراسات تؤكد أن هذا العقار سيقلل بشكل كبير من خطر إصابة المرضى بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.