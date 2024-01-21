أسباب ضيق التنفس أثناء النوم.. احذر العادات الخاطئة

ضيق التنفس أثناء النوم مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، حيث إن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى صعوبة التنفس قد تكون نتيجة قصور القلب الاحتقاني والسمنة وأمراض الجهاز التنفسي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به وأيضا العادات الخاطئة التي يجب على الأشخاص تجنبها.

أسباب ضيق التنفس أثناء النوم

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضيق التنفس أثناء النوم والتي منها الربو الذي يؤدي إلى التهاب في الرئتين، يسبب صعوبة التنفس، وقد يزداد ذلك عند النوم للأطفال أو الكبار المصابين بالربو وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بضيق التنفس أثنام النوم، هي الانسداد الرئوي الذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الرئتين، ما يحد من تدفق الدم، إذ قد يصاحبها ألم في الصدر ويتسبب ذلك في ضيق الممرات الهوائية ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وأيضا تصاحبه أعراض أخرى مثل الصفير والسعال وكذلك زيادة المخاط، وأيضا الالتهاب الرئوي من الأسباب التي تؤدي إلى ضيف التنفس أثناء النوم وذلك لأن الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتج عن عدوى فيروسية، أو بكتيرية.

أمرض فشل القلب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس حيث في هذه الحالة لا يستطيع القلب ضخ الدم إلى بقية الجسم كما ينبغي، ويكون أيضا لديه صعوبة في الاسترخاء بعد الضغط.

طرق تساعد على التخلص من ضيق التنفس

هناك طرق بسيطة تساعد على علاج ضيق التنفس، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، والتي منها:

- غسل الأنف والعين وأيضا الوجه.

-عدم الخروج من البيت حال انتشار العواصف.

-ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل

- الحرص على المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج.

- تجنب مثيرات الحساسية كالأتربة والعطور و أيضا الأدخنة.

- تجنب التدخين وأدخنة السجائر والشيشة، ومسببات الحساسية، مثل الممنوعات من الأطعمة أو الأدوية التي يتم تحديدها من الطبيب المٌعالج.

- النوم بعيدًا عن النوافذ لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية لتجنب الغبار.