الأونروا: إسرائيل تسعى لتفكيك المنظمة لمنع مساعدات قطاع غزة

قالت إيناس حمدان مديرة المكتب الإعلامي للأونروا بغزة، إن الظروف الغذائية والصحية في قطاع غزة تدهورت بشكل عام، موضحة أن هناك نصف مليون شخص يواجهون معاناة صعبة بشأن انعدام الأمن الغذائي في ظل وجود إعاقة لدخول كمية كافية ومنتظمة من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وبالتحديد مما يلزم من المواد الغذائية.

فقر غذائي في غزة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتصف النهار» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أطفالا مصابون بفقر غذائي حاد بسبب نقص المواد الغذائية، وما يحدث يفوق الوصف فيما يتعلق بالأمن الغذائي داخل الأراضي الفلسطينية، وأيضا العراقيل التي توضع على دخول المساعادات.

كوارث في قطاع غزة

شددت على أن هناك كوارث بيئية وصحية في قطاع غزة في ظل دخول المستشفيات خارج الخدمة وعدم وصول المساعدات الطبية وما يكفي منها، ونقص الأدوية واللقاحات، موضحة أن إسرائيل تسعى لتفكيك منظمة الأونروا لمنع كافة المساعدات عن قطاع غزة، وأن هناك حملة ممنهجة لمنع الخدمات التي تقدمها الأونروا، وهناك 190 منشأة تضررت بشكل كلي خلال الأشهر الماضية، كان آخرها القصف الذي لحق بمدرستي داخل قطاع غزة وشمال قطاع غزة.