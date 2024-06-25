مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يفند مزاعم «نتنياهو» حول الحرب

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وهو من أقرب الشخصيات لبنيامين نتنياهو، بقوله إنه يصعب على تل أبيب القضاء على فكرة حماس، وإنه يجب العمل على بديل، بمثابة ضربة جديدة لرئيس الوزراء، تفند مزاعم الاحتلال التي يسوق إليها «نتنياهو» بأن هدف الحرب هو القضاء على حماس.

أضافت «أبوشمسية» في رسالة على الهواء، أن إيجاد بديل يعني سلطة محلية تعيش جنبا إلى جنبا مع إسرائيل دون أن يكون هدفها الأول والأسمى هو قتال الإسرائيليين، مثلما تحدث مستشار الأمن القومي في محاضرة في هرتسيليا.

ولفتت إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تحدث في محاضرة في هرتسيليا، والحضور قاطعوه مرات كثيرة حتى وصل به الحال إلى أن قال إنه لربما سينسحب من هذه المحاضرة إذا ما استمرت هذه المقاطعات، ما يدل على انعدام الثقة بين المستوى السياسي وما يريده الشارع، ويحاول الوصول إليه المستوى السياسي لتحقيق أهداف سياسية وشخصية وليست لأهداف عسكرية.

وأوضحت أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال إنه لربما بعد الانتهاء من المرحلة الصعبة العسكرية في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية، يكون المجال أكبر لصفقة تبادل محتجزين.