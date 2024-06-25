تكريم أطباء بعثة «الهدي والأضاحي» في كفر الشيخ

كرَّم الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، الأطباء البيطريين المشاركين في البعثة الرسمية للهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك على ما تم تقديمه من تفاني وإتقان في العمل داخل المجازر السعودية في الكشف على لحوم الهدي والأضاحي والصدقات.

تكريم الأطباء المشاركين في البعثة الرسمية للهدي والأضاحي

وأثنى «بشار»، على أداء الأطباء المشاركين في البعثة الرسمية للهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية، وتمثيلهم المشرف للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لافتاً أنهم كانوا خير سفراء لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ولجمهورية مصر العربية.

الكشف على لحوم الهدي والأضاحي والصدقات

وأشار «بشار»، إلى أنّ البعثة المصرية قامت بمتابعة عملية الذبح والكشف على لحوم الهدي والأضاحي والصدقات، للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية، فضلاً عن جودتها، والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل، مشيراً إلى أنّه تم الحرص على اختيار أطباء بيطريين يتمتعون بالكفاءة العالية والمهارات الجيدة والخبرات الطويلة في مجال الكشف على اللحوم وأعمال المجازر للمشاركة في البعثة الرسمية للهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية.