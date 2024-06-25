نائب رئيس «الحرية المصري»: مصارحة الشعب بحلول تخفيف الأحمال خطوة مهمة

ثمن حزب الحرية المصري، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأزمة تخفيف أحمال الكهرباء، وتوجيه تعليمات بالإسراع في إنهاء المشكلة، وتوجيه الحكومة بسرعة التحرك، مشيدا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بحضور وزيري الكهرباء والبترول.

وطالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، الحكومة ببذل أقصى الجهد للتخلص من هذه المشكلة التي تقف عائقا في الكثير من المجالات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ووجود امتحانات الثانوية العامة وجميع أمور الحياة التي تتعلق بوجود الطاقة بشكل منتظم ومستمر، وقال إن المصارحة ومكاشفة الشعب المصرى خطوة مهمة في التوقيت الحالي.

أكد في بيان، أن قرارات مجلس الوزراء لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة ضرورية، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل اراحة المواطنين وممارسة حياتهم الطبيعية.

أضاف عضو مجلس النواب، أن على الحكومة السعي من أجل إنهاء تخفيف الأحمال تمام، وليس فقط تقليل المدة، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على هذه الجزئية يؤكد أن هناك خطوات ثابتة لتحقيق هذا.