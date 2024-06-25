عضو القومي لحقوق الإنسان: قرارات حل أزمة الكهرباء تضمن تلبية حاجات المواطن

أثنى الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على القرارات العاجلة التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكداً على أن هذه القرارات تُمثل خطوة هامة في سبيل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق المواطنين في الحصول على الطاقة وبأسعار معقولة حيث يُعدّ انقطاع الكهرباء المتكرر انتهاكاً لحق المواطنين في الحصول على طاقة آمنة وموثوقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

خفض الطلب في ساعات الذروة

وأوضح الدكتور محمد ممدوح لـ«الوطن» أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، التي تتضمن غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً بدءًا من يوليو، تُعدّ خطوة ضرورية لخفض الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة، ممّا يُساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل انقطاعات التيار.

شدد ممدوح على ضرورة مراعاة حقوق أصحاب العمل والموظفين في هذه الخطة من خلال توفير بدائل مناسبة لضمان استمرارية الأعمال التجارية، مثل تمديد ساعات العمل في بعض الأيام أو فتح الأسواق الشعبية خلال فترات المساء، ودعم أصحاب الأعمال الصغيرة من خلال تقديم حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية للتعويض عن الخسائر التي قد يتكبدونها نتيجة غلق محلاتهم مبكراً.

موعد انتهاء أزمة الكهرباء

أشاد ممدوح بتحديد موعد نهائي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في 2024، مؤكداً على أهمية وضع خطط زمنية شفافة وواقعية لمعالجة الأزمات، وتعزيز ثقة المواطنين في الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.

دعا عضو القومي لحقوق الانسان إلى المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، لضمان مراعاة حقوق جميع الفئات في المجتمع.

وبشأن تخصيص مليار دولار لاستيراد المازوت والغاز الطبيعي لتخطي فصل الصيف دون انقطاعات، أشار ممدوح إلى أنّ هذا القرار يُظهر مدى التزام الحكومة بتوفير احتياجات الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي والتجاري، ودعم حركة النمو الاقتصادي.

وحذر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس من مخاطر الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري على البيئة والصحة العامة، داعياً إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كحلول مستدامة على المدى الطويل حيث تمتلك الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تجارب ناجحة مثل مشروع بنبان في أسوان لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية .

وبشأن استمرار قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات خلال هذا الأسبوع مع تخفيض المدة إلى ساعتين خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انفراجة في الأسبوع الثاني، أشار ممدوح إلى أنّ هذه الإجراءات المؤقتة ضرورية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال ذروة الاستهلاك، مع مراعاة التخفيف من تأثيرها على المواطنين قدر الإمكان.