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سفير الفلبين بالقاهرة: لدينا علاقات دبلوماسية وسياسية استثنائية مع مصر

كتب:

أزهار شهاب الدين
10:03 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
سفير الفلبين

سفير الفلبين

قال سفير الفلبين بالقاهرة عز الدين تاجو، إننا لدينا علاقات دبلوماسية وسياسية استثنائية مع مصر، مؤكدا أن البلدين من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، ويتخذان نفس المواقف في مختلف المنظمات متعددة الأطراف، وملتزمتان بدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات.

موقف مصر الداعم لقطاع غزة 

ووجه «تاجو»، في بيان، اليوم الثلاثاء، الشكر للدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواقفها الإنسانية المستمرة خاصة الحرب في قطاع غزة، وتنديدها الدائم بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. 

عدد الطلاب الفليبينيين الدارسين في الأزهر

وفي سياق آخر، أشار سفير الفلبين لدى القاهرة، إلى أن الفلبينيين المسلمين يدرسون في جامعة الأزهر منذ عقود، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاليين في الأزهر نحو 250 طالبًا، مشيدًا بالتراث الثقافي والحضارة المصرية المتنوعة، مضيفا في الوقت ذاته: «نفخر بتراثنا الفريد وثقافتنا النابضة بالحياة، وهى مزيج من التقاليد الأصلية وتأثيرات الحضارات المختلفة التي شكلت هويتنا». 

 

 

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