سفير الفلبين بالقاهرة: نتشارك مع مصر تقدير القيم الأسرية والاعتزاز ببلدنا

قال سفير الفلبين لدى القاهرة عز الدين تاجو، إن بلاده تسعى للتقارب وتطوير العلاقات مع مصر، وخاصة على المستوى التجاري والدبلوماسي، داعيا رجال الأعمال لزيارة بلاده لاكتشاف فرص التعاون.

جاء ذلك خلال حفل نظمته سفارة الفلبين بالقاهرة، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ125 على إعلان استقلال الفلبين تحت شعار «الحرية.. المستقبل.. التاريخ»، بحضور عدد من السفراء أبرزهم ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، أرمينيا، نيبال، بنما، بروناي، سيرلانكا، كولومبيا، فنزويلا، فيتنام، موريشيوس، إندونيسيا، الفاتيكان، كوريا الشمالية، بنجلاديش، لبنان، الكاميرون، أستراليا واليابان.

الفلبين ومصر يتشاركان في نفس عدد السكان

وأضاف السفير، خلال الفترة التي قضيتها هنا اكتشفت أن الفلبينيين والمصريين متشابهون إلى حد كبير، لدينا نفس عدد السكان البالغ 100 مليون نسمة، وكذلك متوسط عدد السكان الشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عامًا، ويتمتع كلا الشعبين بهذه القدرة على تسخير فرص النمو الاقتصادي من خلال شبابنا، كما أننا نتشارك نفس القيم الأسرية، بالإضافة إلى الحب والاعتزاز ببلدنا.

تطوير مشاريع تساعد في بناء جسور بين الشعبين

وأشار إلى تطوير مشاريع ومبادرات من شأنها أن تساعد في بناء جسور بين الشعبين، داعيا المسؤولين المصريين والمسافرين ورجال الأعمال إلى زيارة الفلبين من أجل استكشاف فرص التعاون، وبالمثل ندعو الفلبينيين لزيارة «أم الدنيا» واكتشاف إمكاناتها.

وتابع سفير الفلبين لدى القاهرة، «منذ عام 2010 وحتى عام 2019 قبل جائحة كورونا، كانت الفلبين في طريقها إلى أن تصبح دولة ذات دخل أعلى، حيث حافظت على متوسط معدّل نمو سنوي قدره 6.4%، بدلاً من 4.5% في الفترة من عام 2000 حتى عام 2009، والآن نسعى جاهدين للعودة إلى هذا المسار للنمو الاقتصادي قبل الجائحة».