كبسولة لأهم الأحداث في مادة التاريخ للثانوية العامة.. «راجعها في دقائق»

يستعد طلاب الثانوية العامة يوم السبت المقبل، لامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، والتي تتضمن العديد من التواريخ المهمة المرتبطة بالعديد من الأحداث، يحتاج الطلاب إلى مراجعتها قبل الامتحان، لضمان الحصول على الدرجة النهائية، ليقدم مدرس مادة التاريخ أحمد هشام تلخيص لأهم التواريخ الواردة في المنهج خلال حديثه لـ«الوطن» ويمكن استعراضها في التقرير التالي...

تلخيص لأهم التواريخ في مادة التاريخ للثانوية العامة

توجد العديد من التواريخ التي يتطلب استرجاعها سريعًا قبل الامتحان، بهدف الحصول على الدرجة النهائية، فكل تاريخ يرتبط بواقعة أو حدث تاريخي معين، ويمكن تناول هذه التواريخ على حده فيما يلي:

الحملة الفرنسية: 1798

حملة نابليون على الشام:1799

معاهدة العريش: 1800

حركة على بك الكبير: 1768

نقل محمد على المقدونيا: 1806

حملة فريزر: 1807

الأزمة الاقتصادية: 1808

مذبحة القلعة:1811

صلح کوتاهية: 1833

إلغاء طوائف الحرف: 1891

القانون الأساس: 1882

إنشاء ديوان المدار:1837

معاهدة بلطة ليان: 1838

معركة نزب: 1839