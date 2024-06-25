كبسولة لأهم الأحداث في مادة التاريخ للثانوية العامة.. «راجعها في دقائق»
كتب:
عبير خالد
10:27 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
طلاب الثانوية العامة
يستعد طلاب الثانوية العامة يوم السبت المقبل، لامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، والتي تتضمن العديد من التواريخ المهمة المرتبطة بالعديد من الأحداث، يحتاج الطلاب إلى مراجعتها قبل الامتحان، لضمان الحصول على الدرجة النهائية، ليقدم مدرس مادة التاريخ أحمد هشام تلخيص لأهم التواريخ الواردة في المنهج خلال حديثه لـ«الوطن» ويمكن استعراضها في التقرير التالي...
تلخيص لأهم التواريخ في مادة التاريخ للثانوية العامة
توجد العديد من التواريخ التي يتطلب استرجاعها سريعًا قبل الامتحان، بهدف الحصول على الدرجة النهائية، فكل تاريخ يرتبط بواقعة أو حدث تاريخي معين، ويمكن تناول هذه التواريخ على حده فيما يلي:
الحملة الفرنسية: 1798
حملة نابليون على الشام:1799
معاهدة العريش: 1800
حركة على بك الكبير: 1768
نقل محمد على المقدونيا: 1806
حملة فريزر: 1807
الأزمة الاقتصادية: 1808
مذبحة القلعة:1811
صلح کوتاهية: 1833
إلغاء طوائف الحرف: 1891
القانون الأساس: 1882
إنشاء ديوان المدار:1837
معاهدة بلطة ليان: 1838
معركة نزب: 1839