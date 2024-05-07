3 ممنوعات في ليلة الامتحان.. اعرف طريقة المراجعة الصحيحة

ليلة الامتحان هي الهاجس الأكبر في حياة الطلاب وأولياء الأمور؛ إذ يشعرون بالخوف والتوتر من عدم القدرة على الإجابة وتحصيل درجات جيدة، وهو ما يجعل البعض لا ينام جيدا بسبب القلق، أو الضغط، ما يجعلهم يقعون في أخطاء عدة، لذا توجد بعض التوجيهات التي يجب مراعتها في هذه الليلة، نستعرضها في السطور التالية، وفقا للدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي عبر حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

3 ممنوعات في ليلة الامتحان

الممنوعات الـ 3 ليلة الامتحان الذي يجب البعد عنهم بشكل تام، لأنها تسبب حالة من القلق وتكون بلا فائدة، أولها: «امتحان نفسك»؛ لأن فكرة امتحان الطالب لنفسه قبل الامتحان بيوم ليطمئن على مستواه في المادة، خاطئة جدا وساذجة، لأنه يستهلك الموصلات العصبية المسؤولة عن استرجاع المعومات، وهي مواد كيميائية دورها استرجاع المعلومة: «لما هتستهلكها النهاردة هتروح بكرة الامتحان عامل زي اللي لاعب ماتش امبارح، ومحدش بيلعب ماتش ليلة الماتش»، وفقا لاستشاري الطب النفسي.

«التسميع» هي العادة الممنوعة الثانية، سواء الطالب لنفسه أو يسمع لأحد، ومحاولة استرجاع المنهج كل ليلة امتحان ستشعرك بنسيان كل شيء حفظته؛ لأن المخ يفتح جميع الملفات في وقت واحد «ويؤدي ذلك للتهنيج»، ويزيد من معدلات التوتر ليلة الأمتحان.

ومن ضمن العادات اتي يقع فيها الكثيرون «التطبيق على الكتاب»، خاصة أنه من اللازم فصل المخ قبل الامتحان على الأقل لمدة 8 ساعات، لتجري إعادة بناء الموصلات العصبية المسؤولة عن التفكير واسترجاع المعلومة: «حتي لو عندك أرق ومش قادر تنام كويس أفصل مخك من المذاكرة ده الأم، عشان يبقي مستعد لامتحانك بكرة».

طريقة المراجعة الصحيحة ليلة الامتحان

وعن طريقة المراجعة الصحيحة، قال مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي: «تكون عن طريق إعادة قراءة الأجزاء من المنهج، التي يشعر فيها الطالب أنها غير مستقرة في مخه، وحال كان المنهج صغيرا، ويكون ذلك عادة في المراحل التعليمية المبكرة أو المواد الصغيرة، يمكن إعادة قراءة المنهج كامل سريعا، وكأنه يحدث الصورة المخزنة من المعلومات في مخه، وحتى لو حل بعض الأسئلة يكون ذلك من باب التدريب على شكل السؤال».

لكن من الممنوع أن يمتحن الطالب نفسه ويعطي درجات وتقييم، في ليلة الامتحان، وحال شك أنه نسي جزءا لا يسمعه، بل يكتبه على ورقة فارغة؛ لأنه من الأفضل أن يستقل المخ ولا يرسل، ليكون بكامل لياقته الذهنية وقت الامتحان.