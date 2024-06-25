فرحة بيين طلاب الثانوية العامة في البحر الأحمر بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية

شهدت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر حالة من الفرحة والسعادة عقب خروج الطلابمن أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)، حيث كان في انتظارهم أولياء الأمور، واستقبلوهم بالأحضان خارج اللجان، وعلى وجوههم علامات السعادة والفرحة رافعين أيديهم بعلامات النصر.

امتحان اللغة الأجنبية

وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن فرحتهم عقب خروجهم من امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة 2024، مؤكدين أن اللغة الثانية عوضت حزن اللغة العربية.

وقال «عبد الرحمن أيمن» طالب بالثانوية العامة بالغردقة، إن امتحان اللغة الأجنبية رسم البسمة والفرحة والسعادة وجاء في مستوى الطالب المتوسط، موكدا أن الوقت كاف لحد كبير بسبب سهولة الامتحان سواء للفرنسي أو اللغة الألمانية.

امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرفة عمليات تعليم البحر الأحمر لم تتلقي أي شكوى بخصوص سير الامتحانات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن 3714 طالب وطالبة انتهوا من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء، بأن الثانوية العامة 2024 في 13 لجنة بالادارات التعليمية السبعة بمدن محافظة البحر الأحمر.