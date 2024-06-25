ارتفاع الدين العام في الدول النامية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي

عرض برنامج «المراقب» تقديم الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «من 35% إلى 60%.. أزمة الدين العام في البلدان النامية تتصاعد».

وجاء في التقرير: «ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلى 60% في عام 2021، حسبما كشف تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية».

وتابع: «بين عامي 2010 و2021 ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات من الصدمات الخارجية».

واختتم: «تقرير الصندوق الأوراسي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021، وبالمثل ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها».