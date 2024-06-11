بنك التنمية الجديد: نسعى لعولمة أكثر عدالة لحل مشكلات الدول النامية

قالت رئيس بنك التنمية الجديد، ديلما فانا روسيف، إنّ بنك التنمية الجديد أنشئ عام 2014 نتيجة الالتزام بمبادئ الاحترام المشترك والتعاون من أجل التنمية، لافتة إلى أنّ مهمة البنك تكمن في حشد موارد البنية التحتية ومشاريع التنمية في دول الأعضاء.

وأضاف «روسيف»، خلال كلمتها أمام ملتقى بنك التنمية الجديدة، أنّ البنك يسعى إلى عولمة أكثر عدالة لحل مشكلات الدول النامية التي لا يمكن تناولها إلا من خلال البناء المشترك والتعاون الدولي، موضحا أنّ البنك يحتاج إلى بدائل للمنظومة أو للنظام العالمي الحالي الذي يفرق بين الشمال والجنوب، وبحاجة نظام مالي جديد.

وأشار إلى أنّ مصر أصبحت عضوا في بريكس، باعتبارها معبر قارتين، وتوجد في مكان يمكنها لعب دور مهم في نظام عالمي جديد، مؤكدة أنّ مصر بين أول الدول التي انضمت إلى بريكس.