محافظ الفيوم يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية 2024

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قبل قليل، تنسيق الثانوية العامة 2024، وكذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بالمحافظة، للعام الدراسي 2024/2025، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول في الثانوية، وكذلك الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، فضلًا عن تحديد موعد التنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2024

وأعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها، إنه جرى تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024، إذ بلغت درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة 230 درجة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم

وأشارت محافظة الفيوم، إنه سيجرى فتح باب التقديم بالثانوي العام، اعتبارًا من يوم الأحد 14 يوليو 2024 وحتى نهاية عمل يوم الأحد 4 أغسطس 2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الفيوم

وفيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2024، فقد جاء تنسيق المدارس الفنية الفندقية في شكشوك من مجموع 210 درجة، والفيوم الفندقية في دمو 220 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج صناعي وتجاري 215 درجة، والفيوم الزراعية 160 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 زراعي

وجاءت درجات تنسيق القبول بالمدارس الفنية الزراعية، كما يلي، 145 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية، و143 درجة لمدرسة طامية الزراعية المشتركة، و140 درجة للقبول بمدرسة أبشواي الزراعية، و143 درجة لمدرسة الهواري الزراعية بسنورس.

تنسيق صنايع 2024 الفيوم

كما جرى اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي، في مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 165 درجة، والفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة، والفنية بنات الجديدة 185 درجة، والعبور الفنية بنات بدسيا 145 درجة، والفنية بنات بسنورس 173 درجة، وهوارة الفنية الصناعية المتقدمة 170 درجة، والفنية بنات بالحادقة 195 درجة، والفنية بنات بالعدوة 145 درجة، وناصر الصناعية بنين 145 درجة، ومدرسة أبوكساه الصناعية بنين 170 درجة، والشهيد يحي البحيري الصناعية بالسنجأ 150 درجة، والشهيد على أحمد راغب بالعجميين 140 درجة، ومدرسة أبوكساة الفنية بنات 170 درجة، والشهيد ماجد فرج الصناعية بنين 140 درجة، وطامية الصناعية بنات 150 درجة، والشهيد حسام جمال الصناعية بنين بإطسا 145 درجة، و6 أكتوبر الصناعية بنات بإطسا 145 درجة، وزكي صالح الثانوية بنات بيوسف الصديق 185 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 تجاري

وجاء تنسيق الثانوية التجارية على مستوى المحافظة، الفيوم التجارية بنات 180 درجة، والتجارة بنين بالصوفي 150 درجة، وعلي فراج التجارية المتقدمة 170 درجة، ومدرسة اللاهون التجارية بنات 160 درجة، وفاطمة الزهراء التجارية المشتركة 170 درجة، وسنهور التجارية المشتركة، وأبوجنشو التجارية المشتركة، وسنرو التجارية المشتركة، 165 درجة، وإطسا التجارية المشتركة 160 درجة، والشهيد معوض التجارية المشتركة 145 درجة، وحافظ عبدالعزيز التجارية المشتركة بإطسا 163 درجة للبنين و160 درجة للبنات، وهدى محجوب التجارية المشتركة بيوسف الصديق 140 درجة، والجارحي التجارية المشتركة 145 درجة، ومحمود حمزاوي التجارية بنات بطامية 180 درجة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول بجميع مدارس التعليم الفنية خدمات، 175 درجة للمدارس الفندقية، و142 درجة للمدارس الصناعية، و140 درجة للتجاري، والزراعي.