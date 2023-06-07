تنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024 في الفيوم.. اعرف موعد الإعلان

ينتظر الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية 2023، الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024، وذلك بعدما تم إعلان النتيجة مساء السبت الماضي، خصوصًا الأوائل والمتفوقين، الذين قرروا إكمال تعليمهم في الثانوية العامة وليس في أحد البدائل، بينما من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024 محافظة الفيوم مرتفعًا نظرًا لارتفاع الدرجات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024 محافظة الفيوم وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024 محافظة الفيوم

وقالت أمل أنور مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه فيما يخص موعد تنسيق الثانوية العامة 2023/ 2024 محافظة الفيوم فإنّه من المتوقع أنّ يتم إعلانها في فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، بعد قبول التظلمات، ليتم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في العام الدراسي المُقبل.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023

وأشارت إلى أنّ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 يتم تحديده عقب ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 ومعرفة درجات الطلاب، ليتم حساب الدرجات وتحديد الحد الأدنى للقبول على أساسه.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وبدأت مديرية التربية والتعليم في تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بدءًا من أمس الثلاثاء والتي تستمر لمدة 15 يومًا تنتهي الثلاثاء بعد المُقبل، حيث تم تخصيص 7 أماكن بينهم مكان لكل إدارة تعليمية لتلقي طلبات تظلمات الطلاب وهي:

مدرسة أبو بكر الصديق بالحادقة لتلقي طلبات تظلمات طلاب إدارة شرق الفيوم التعليمية. مدرسة التحرير الابتدائية بشارع السنترال لتلقي طلبات تظلمات طلاب إدارة غرب الفيوم. المجمع التعليمي بطامية في أرض المحلج لتلقي طلبات تظلمات طلاب إدارة طامية التعليمية. مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل خلف مركز إطسا لتلقي طلبات تظلمات طلاب إدارة إطسا التعليمية. مدرسة الشهيد صلاح الدين بشارع المدارس لتلقي طلبات تظلمات طلاب إدارة سنورس. المركز الاستكشافي بالشواشنة بجوار الوحدة المحلية لتلقي طلبات تظلمات طلاب يوسف الصديق. نقابة المعلمين بأبشواي لتلقي طلبات تظلمات طلاب إدارة أبشواي التعليمية.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ 126 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم، بينما بلغت نسبة النجاح 79.1%.