حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. «المحسوسة» تصل إلى 45 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء، وترتفع درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى بسبب نسب الرطوبة العالية لتصل إلى 41 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، طقس شديد الحرارة رطبا خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، حارا رطبا على السواحل الشمالية، وتشهد معظم الأنحاء خلال الليل طقسا حارا رطبا، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية.

وترتفع درجات الحرارة غدا لتصل العظمى إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في حين تكون المحسوسة 41 درجة، وتصل على جنوب سيناء إلى 44 درجة، وعلى جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات

ويتضمن الجدول التالي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة والصغرى المتوقعة غدا في المحافظات: