طريقة موحدة لقياس درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم.. الكشك الخشبي

تنشر هيئة الأرصاد الجوية تقاريرها باستمرار عن درجات الحرارة المتوقعة، قد يشعر الناس بحرارة زائدة عن الدرجات المعلنة، فداخل السيارة في وقت الظهيرة مثلا نشعر أن الحرارة تزيد أضعاف ما يُعلن عنه، وهو أمر ينتج عن تواجد الشخص داخل جسم معدني يمتص المزيد من حرارة الشمس ويسخن سريعا فتزيد الحرارة بشكل كبير.

معايير قياس درجات الحرارة عالميا

من أجل هذه الاختلافات في إحساسنا بالحرارة، وضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية معايير موحدة لقياس درجات الحرارة على مستوى العالم أجمع، وفقًا لما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تتمثل في التالي:

- وضع جهاز ترمومتر في صندوق خشبي على ارتفاع مترين من سطح الأرض.

- توجد بهذا الصندوق فتحات مصممة لدخول الهواء وعدم السماح بمرور أشعة الشمس من خلاله.

- تحت هذا الكشك الخشبي أرضية مغطاة بالحشائش الخضراء التي تمتص أشعة الشمس حتى لا يؤثر ارتداده على خزان الترمومتر.

- بهذا تكون درجة الحرارة المقاسة أو المعلنة هي قياس لدرجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع مترين من سطح الأرض ولذلك تختلف الحرارة المقاسة أو المعلنة عن درجات الحرارة المحسوسة.