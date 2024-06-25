عاجل.. «الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. «يستمر 48 ساعة فقط»

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال هذه الأيام تأثرا بامتداد منخفض الهند الموسمي مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى رفع في درجات الحرارة، وفقا لما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، كاشفة موعد بدء انخفاض درجات الحرارة.

متى تنخفض الحرارة؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ يومي السبت والأحد يشهدان انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى فيهما درجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة للعظمى والمحسوسة، وتنخفض على السواحل الشمالية حتى 30 درجة مئوية للعظمى، لكن تستمر الحرارة فوق الأربعين درجة على غالبية محافظة الصعيد.

درجات الحرارة يوم السبت 29 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأحد 30 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.