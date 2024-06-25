«القاهرة الإخبارية»: الحصول على الطعام والشراب أقصى طموحات الفلسطينيين في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «الحصول على الطعام والشراب أقصى طموحات الفلسطينيين في غزة».

حرب إبادة وتجويع، استراتيجية وحشية يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 260 يوما متواصلة داخل قطاع غزة، ضاربا بالأعراف والقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، ففي خان يونس جنوب قطاع غزة تكتظ الشوارع المختنقة بالحطام بصفوف طويلة إما للحصول على قليل من الطعام أو للحصول على شربة ماء في ظل الحصار الخانق الذي يقتل المدنيين العزل بالبطيء.

الصدقات الطريقة الوحيدة للحصول على الطعام

عشرات الفلسطينيين ممن تزاحموا لمستودع خيري للحصول على وجباتهم أكدوا أن الصدقات أصبحت الطريقة الوحيدة للحصول على بعض الطعام.

جوع متفش وأزمة إنسانية غير مسبوقة يتعرض لها سكان قطاع غزة المحاصرون، بين غارات وحشية وسوء تغذية في ظل إغلاق الاحتلال معابر القطاع أمام المساعدات الإنسانية.