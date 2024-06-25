القصف والجوع والأمراض.. ثالوث الموت في قطاع غزة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه في قطاع غزة الموت يأتي في أي وقت وبأي طريقة.. فطائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلا رحمة في السماء والدبابات على الأرض والزوارق في البحر، وإذا لم يأت الموت قصفا سيأتي جوعا في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات في القطاع، ما أسفر عن استشهاد عشرات الأطفال والنساء بشكل يومي بسبب انعدام الغذاء خاصة في شمال غزة.

تفاقم المشكلات الصحية في غزة

وأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «وعلى ما يبدو أن الجوع والقصف لا يكفي بل جاء ارتفاع درجات الحرارة لتزيد المأساة والتي أدت إلى تفاقم المشاكل الصحية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع».

زيادة تلوث المياه وانتشار البعوض

وتابع: «برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة قال إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى أزمة صحية عامة وزيادة تلوث المياه وانتشار البعوض والذباب وتلف المواد الغذائية».

وواصل: «أما منظمة الصحة العالمية قالت إن سوء حالة المياه والصرف الصحي، ضاعف من حالات سوء التغذية 25 ضعفا عن المعتاد، محذرة من معدلات الإصابة بأمراض مثل الكوليرا والالتهاب الكبدي الوبائي، فيما رصد الهلال الأحمر الفلسطيني أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية في قطاع غزة، أي أن ما يقرب من نصف سكان القطاع مصابين بالأمراض».

وأوضح: «بدوره برنامج الأمم المتحدة للبيئة حذر هو أيضا من المخاطر الصحية خصوصا بعد أن خلفت الحرب 39 مليون طن من الأنقاض، كما أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الذخائر والمواد الكيميائية المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أدت إلى تلوث التربة وموارد المياه، وأن هناك مخاطر صحية بسبب تسرب المعادن الثقيلة».