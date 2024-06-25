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عمرو خليل: إسرائيل قد تنقل حربها العدوانية على غزة إلى لبنان

كتب:

شريف سليمان
11:18 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الإعلامي عمرو خليل

الإعلامي عمرو خليل

حذر الإعلامي عمرو خليل،  من إطالة أمد الحرب في غزة، أو توسعها لتطال دولا أخرى.

وقال: إنّ الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة قد تطول، وقد تنتقل إلى لبنان في أي لحظة.

وأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «االقاهرة الإخبارية»: «حرائق وانفجارات واسعة النطاق أصبحت تحيط بالمنطقة، تداعياتها بدأت تطال كل الدول، فنزيف الحرب الاقتصادية لم يعد قاصرا على غزة أو إسرائيل فقط».

وواصل: «الحرب في غزة، ورغم أنها لم تتسع جغرافيا حتى الآن لكن نزيفها الاقتصادي على دول المنطقة مستمر ويطال الجميع، وإطالة أمد الحرب واحتمالات توسعها سيعني أيضا المزيد والمزيد من الأعباء والتداعيات الكارثية».

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بقلم شريف سليمان