عودة القرش «بهلول» للظهور بمياه الغردقة بعد غياب 9 أشهر.. ممنوع اللمس

عاد القرش الحوتي الضخم «بهلول» للظهور مجدداً في شواطئ الغردقة، ما يشكل حدث هام للغواصين والسائحين الذين توافدوا لمشاهدة هذا الكائن البحري العملاق.

ويعدّ «بهلول» من أشهر زوار البحر الأحمر، حيث يشتهر بحجمه الهائل وطبعه المسالم، ما جعله مقصدا سياحيًا هامًا.

عودة بهلول مبشرة:

وقال د. محمود معاطي محمد مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، يُعدّ ظهور بهلول، بشرة خير لسلامة البيئة البحرية في الغردقة، حيث يدلّ ذلك على توافر الغذاء المناسب وتنوع الحياة البحرية في المنطقة.

كما أنّ عودته بعد غياب 9 أشهر، تُشير إلى أنّ جهود الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر تُثمر نتائج إيجابية.

بهلول صديق للإنسان

وتابع معاطي لـ«الوطن»: يُعرف «بهلول» بكونه صديقًا للإنسان، ولا يُشكل أيّ خطر على السباحين أو الغواصين، بل على العكس، يُضفي جوًا من المتعة والإثارة على رحلات الغوص في البحر الأحمر، حيث ينتمي لفضيلة القرش الحوتي الخالية من الأسنان

تحذيرات من لمس «بهلول»

وعلى الرغم من طبعه المسالم، إلا أنّ البيئة حذّرت من لمس «بهلول» أو مضايقته، وذلك حفاظًا على سلامته ومنعًا لأيّ سلوك قد يُثير غضبه.