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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد القومي لعلوم البحار

كتب:

آية حسنين
04:55 م | الإثنين 27 مايو 2024
جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين الجانبين. 

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد القومي

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، حرص جامعة المنصورة على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

خدمة المجالات البحثية

وأكد في بيان، أن الهدف هو خدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التي تلبي احتياجات الدولة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التي تواجه الدولة.

وشدد على أهمية توطيد التعاون وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي، بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية والبحث العلمي في البلاد.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل علي أحمد، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة العريقة، والتي تحتل مكانة بارزة بين الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية وخاصة لتطوير القطاع البحري، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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