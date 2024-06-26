الطفل عمر مختار يحصل على بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو.. يحلم بالعالمية

استطاع الطفل عمر مختار إبراهيم 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بالعجمي في الإسكندرية، من تحقيق المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي فى بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو.

وكان قد حقق الفوز ببطولة إفريقيا وبطولة القطاع الشمالي، فيما يحلم بالعالمية، وتمثيل مصر في بطولة العالم لتحقيق المركز الأول ورفع اسم وعلم مصر عالمياً.

أحلم بالعالمية ورفع اسم مصر عاليا

يقول الطفل عمر مختار لـ «الوطن»: سعيد جداً بتحقيق المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للمرة الثانية على التوالي، ومستعد لتمثيل مصر عالمياً، حيث يقوم الكابتن السادات محمد بنادي راية بشاير الخير بالإسكندرية بتأهيلنا لتحقيق البطولات، وقد حققت العام الماضي بطولة إفريقيا بعد حصولي على بطولة الجمهورية، وانتظر العام المقبل لأكمل الـ 10 سنوات وألتحق بالمنتخب المصري، حيث أحلم برفع اسم وعلم مصر عالمياً.

شخصية البطل

من جانبه قال الكابتن السادات محمد، إن لديه مجموعة واعدة من اللاعبين من بينهم الطفل عمر مختار الذي يمتلك مؤهلات البطل، ولدية الرغبة في تحقيق الفوز، وهذا ما يجعل الفوز سهلا بالنسبة له، فشخصية البطل تجعلك واثقا من الفوز و«عمر» يمتلك تلك الشخصية وقريباً جداً سيتمكن من تحقيق حلمة والفوز ببطولة العالم لأنها أهم أحلامة إلى جانب تفوقة الدراسي.