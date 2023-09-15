محافظ كفر الشيخ يهنئ أصغر حاصلة على البطولة الأفريقية في الكونغ فو

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطفلة علياء أحمد عبدالله، أصغر لاعبة حاصلة على البطولة الأفريقية في لعبة الكونغ فو المقامة باستاد القاهرة، تحت 6 سنوات، مقدما الشكر لأسرتها التي دعمتها، ووالدتها نسمة العافي، بطلة الجمهورية وأفريقيا على مدار عدد من السنوات الماضية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر للاعبة ووالدتها، لتلقيه رسالة منها قبل البطولة عن استعدادها لخوض البطولة، وتمنى لها التوفيق، وأن تعود لكفر الشيخ، حاصلة على بطولة أفريقيا، لأن لديه الثقة في الله أولا ثم ما وهبه الله لعلياء من تصميم على مواصلة التفوق، كعادتها في البطولات التي خاضتها قبل ذلك، فحققت علياء بإذن الله ما تمنته وما تمناها لها.

حاصلة على بطولة إفريقيا

وكانت «علياء» حصلت منذ عدة أيام على حزامين دولي أفريقي الحزام الأزرق والحزام الأفريقي، ومتابعة مدربها الكابتن زكريا الإخريطي، وهاني عكاشة، وإيمان هنداوي، حيث بذلوا معها جهدا كبيرا، لتكون بهذا المستوى الجديد.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبق تكريم الطفلة أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور والدة الطفلة نسمة العافي بطلة مصر وأفريقيا في لعبة الكونغ فو، وصممت بسمة العافي على تأهيل نجلتها لتكون خليفتها، بل أن الطفلة فاقت والدتها.

تنشيط الرياضيات الفردية

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن تنشيط الرياضيات الفردية والجماعية أمر هام، وتولي محافظة كفر الشيخ، ووزارة الشباب له أهمية كبرى، حتى يرفعوا اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، من اللاعبين التابعين مديرية الشباب في محافظة كفر الشيخ.