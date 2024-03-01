تكريم أبطال الجمهورية في الكونغ فو والكاراتيه بنادي طوخ الرياضي

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات حفل تكريم أبطال الكونغ فو والكاراتيه بنادى طوخ الرياضي، الذي أقيم اليوم الجمعة الأول من مارس الجاري بمقر النادي بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، و الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، وعلاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ، وعصام فاروق الحكم الدولي للكونغفو.

تكريم فريق الكونغ فو

تتضمن الحفل تكريم فريق الكونغ فو الحاصل على كاس بطولة الساندا والأساليب وحصد 28 ميدالية متنوعة، بالإضافة الحصول على كأس بطولة عيد الربيع الصيني وحصد 22 ميدالية متنوعة، كما تم تكريم فريق الكاراتيه التقليدي الحاصلين على المركز الأول لكأس مصر وحصد 16 ميدالية متنوعة

اختبار اللاعبة نورا سيد عباس لمنتخب مصر للكونغ

جدير بالذكر أنه جرى تم اختبار اللاعبة نورا سيد عباس لمنتخب مصر للكونغ فو تحت 16 سنة، وفي انتظار انضمام باقي اللاعبين المتميزين بالنادي وترشيح عدد كبير من اللاعبين للمشاركة في بطولة أفريقيا.

واختتم الحفل بتبادل الدروع وشهادات التكريم، حيث تم تكريم الكابتن ناصر الوكيل، والكابتن شريف حسانين، والكابتن مسعد عبدالقادر، والكابتن أحمد عمري، وتكريم المدير التنفيذي للنادي سامى بدير، وإهداء دروع تذكارية للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والكابتن عصام فاروق الحكم الدولي للكونغ فو وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكونغ فو.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن العمل الشبابي والرياضي يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الأندية، ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية في ظل رؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد «الصبروط»، ضرورة العمل على الاهتمام وتطوير كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للنشي والشباب على المستويين الشبابي والرياضي تحقيقا لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2023 في بناء وتطوير الشخصية المصرية.