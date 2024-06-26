علوم بورسعيد تستعرض أسباب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض

قدم قسم علوم البيئة في كلية العلوم بجامعة بورسعيد تفسيرًا علميًا لأسباب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وخاصة في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور فريد الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد، أن الكلية تسعى لتزويد المجتمع المحلي بكافة المعلومات التي تساهم في فهم الظواهر التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد عميد علوم بورسعيد، أن من أولويات دور الكلية في خدمة المجتمع هو عرض جميع الأسباب العلمية للظواهر الطبيعية وغير الطبيعية التي يواجهها المجتمع المحلي.

الأسباب العلمية لارتفاع حرارة كوكب الارض

واستعرض الدكتور مختار بحيري رئيس قسم العلوم البيئة، الأسباب العلمية لارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض ليتعرف المجتمع على الظواهر التي تسببت في ذلك وأولها التغيرات المناخية غير الطبيعية، التي طرأت على المناخ والطقس في الآونة الأخيرة والتي يلمسها الإنسان في حياته اليومية.

الإسراف في حرق الوقود الأحفوري

وأشار رئيس قسم العلوم البيئية، إلى أن الإسراف في حرق الوقود الأحفوري والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية المصنعة هي أنشطة بشرية غير محسوبة، تنتج عنها آثارا عديدة على التغيرات المناخية، مثل ذوبان الجليد وارتفاع سطح البحر، وتغيير في الأنظمة البيولوجية، وانقراض بعض الكائنات، وتغيير في سلوك بعض الأنواع، وظهور سلسلة من الأمراض التي تهدد الإنسان والكائنات الحية عمومًا.

وقال رئيس قسم علوم البيئة، إن التفسير العلمي لحدوث التغيرات المناخية يعود إلى زيادة الانبعاثات والملوثات الكيميائية في الغلاف الجوي، حيث تعمل كصوبة زجاجية حول كوكب الأرض.

وأضاف، كما هو معروف، ترتفع درجة حرارة أي سطح تحت صوبة زجاجية نتيجة عدم انعكاس الأشعة ذات الأطوال الموجية القصيرة بالكامل إلى الفضاء الخارجي. وبالتالي، تزداد درجة حرارة الكوكب تدريجيا كلما زادت الملوثات حوله، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد وتغيير في دورات المناخ الطبيعية، وظهور العواصف والأمراض التي لم تكن موجودة سابقًا، وانقراض بعض الكائنات الحية.